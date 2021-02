Russia: ministero Esteri, dichiarazioni di Borrell dopo visita a Mosca sono contrastanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni critiche sulla Russia dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, dopo il suo ritorno a Bruxelles differiscono nettamente da quelle rilasciate a Mosca dopo i colloqui. È l'opinione espressa dal ministero degli Esteri russo. "Siamo rimasti sorpresi nell'apprendere le valutazioni di Borrell sui risultati della visita, che contrastano fortemente con le sue dichiarazioni rilasciate in una conferenza stampa a Mosca", ha riferito il ministero. Le dichiarazioni, sottolinea il ministero, contrastano con quanto affermato nella conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, durante i quali l'Alto rappresentante ha avuto opportunità di esprimere la propria opinione. "Nessuno ha limitato", nei tempi e nei modi, le possibilità di Borrell di esprimere la propria posizione. "Forse, all'arrivo a Bruxelles, al capo della diplomazia europea è stato spiegato come fosse necessario mettere degli accenti su questioni particolari, ma questo conferma solo come e da chi sia dettata effettivamente la politica dell'Ue", ha concluso il ministero degli Esteri russo. Borrell in un post sul suo blog pubblicato ieri sera ha contestato l'atteggiamento della Russia nel corso della sua visita della scorsa settimana, affermando che Mosca ha "perso l'opportunità" per un dialogo più diretto con Bruxelles. (Rum)