Cina: Covid, autorizzazione ente regolatore dà il via alle esportazioni del vaccino Sinovac (2)

- Da gennaio, Paesi tra cui Indonesia, Turchia, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay e Laos hanno approvato localmente l'uso di emergenza del vaccino di Sinovac. "Questi Paesi riconoscono i risultati della ricerca clinica del vaccino, ritenendo che abbia evidenti effetti sulla riduzione delle cure mediche, dell'ospedalizzazione, dei casi critici e dei decessi causati da Covid-19, ed è di grande importanza per la prevenzione e il controllo delle pandemie", ha affermato Sinovac Biotech in un comunicato stampa sul proprio sito web. "Ci aspettiamo di fornire vaccini più sicuri ed efficaci il prima possibile e di aiutare a controllare il Covid-19, in ultima analisi, aumentando i tassi di inoculazione, consentendo allo sviluppo sociale ed economico di tornare alla normalità", ha affermato Yin Weidong, presidente di Sinovac. (segue) (Cip)