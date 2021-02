Cina: Covid, autorizzazione ente regolatore dà il via alle esportazioni del vaccino Sinovac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'azienda, la procedura di vaccinazione include due inoculazioni con un intervallo da 14 a 28 giorni e ogni dose è di 0,5 millilitri. In Cina, sono stati completati gli studi clinici di Fase 1 e di Fase 2 su adulti di età superiore ai 18 anni e anziani, ed è stato concluso l'arruolamento di volontari di età compresa fra tre e 17 anni. I volontari in Cina hanno raggiunto le oltre 2.200 persone e i risultati hanno mostrato che il vaccino ha una buona sicurezza e immunogenicità in tutte le fasce d'età. Da luglio 2020, Sinovac ha condotto sperimentazioni cliniche di Fase 3 in quattro paesi tra cui Brasile, Cile, Indonesia e Turchia, coinvolgendo complessivamente più di 25 mila volontari. (segue) (Cip)