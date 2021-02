Cina: Covid, autorizzazione ente regolatore dà il via alle esportazioni del vaccino Sinovac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 16 dicembre 2020, 12.396 operatori sanitari di età superiore ai 18 anni sono stati arruolati in Brasile e sono stati registrati 253 casi di infezione durante il periodo di osservazione. Gli studi clinici in Brasile hanno indicato un'efficacia del vaccino al cento per cento nella prevenzione dei casi che richiedono il ricovere ospedaliero, gravi e fatali, un'efficacia all'83,7 per cento nella prevenzione dei casi che richiedono cure mediche e un tasso di efficacia generale del 50,65 per cento. La prima linea di produzione di Sinovac, entrata in funzione nell'agosto 2020, ha una capacità di produzione annuale di 500 milioni di dosi. L'azienda ha costruito una seconda linea di produzione, che entrerà in funzione a febbraio, aumentando la sua capacità di produzione annuale a un miliardo di dosi. (Cip)