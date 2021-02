Umbria in zona rossa, Alto Adige in lockdown. Vaccinati più di 2,5 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi e fino al 21 febbraio l'Umbria torna in zona rossa con restrizioni che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo in provincia di Terni. Il cambio colore è stato deciso con un'ordinanza che arriva dopo le indicazioni del presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che durante la conferenza di presentazione dei dati della cabina di regia sull’evoluzione dell’epidemia, aveva sottolineato che “a nord dell’Umbria, in provincia di Perugia, la situazione è più complessa in quanto sembra che ci sia circolazione di due varianti del Covid diverse: quella ‘inglese’ e quella ‘brasiliana’”. Altre misure restrittive si registreranno anche in altre parti d'Italia. Da oggi, infatti, l'Alto Adige torna in lockdown fino a fine mese. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei casi.Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Per l'esponente di Liberi e uguali "non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora" per il contenimento dell'epidemia. Speranza ha ricordato che "zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco", ha detto. Intanto, l'ultimo bollettino del ministero segnala 11.641 i nuovi casi di Covid-19 per un totale di 2.636.738 dall'inizio dell'epidemia. Il numero di decessi è pari a 270. 282.247 invece i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,6 per cento.Per quanto riguarda la situazioni vaccini, sabato sono arrivate presso l'aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca che nei prossimi giorni, saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di Sda e delle Forze armate nell'ambito dell'"Operazione Eos". Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di vertice interforze della Difesa, su richiesta del commissario straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza. Il totale dei vaccinati ammonta a 2.546.913, mentre 1.123.835 persone hanno ricevuto anche la seconda dose.(Rin)