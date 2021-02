Azerbaigian-Regno Unito: sottosegretaria britannica Morton in visita a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria del ministero degli Esteri britannica con delega al vicinato europeo, Wendy Morton, è arrivata a Baku, in Azerbaigian per una visita ufficiale. Come twittato dalla stesa Morton sul suo profilo, la visita è la prima rappresentante del governo britannico a recarsi in Azerbaigian dall’inizio del nuovo anno. “Lavorerò a stretto contatto con il ministero degli Esteri azerbaigiano per promuovere i diritti delle donne, assicurando che abbiano maggiori opportunità nel mondo degli affari e della politica e possano essere al sicuro dalla violenza”, ha scritto Morto su Twitter. (Rum)