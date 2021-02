Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, lunedì 8 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III, II,I e Smart City. Odg: modifica del Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione (nr. 314): adeguamento oneri relativi all'attività di e-commerceOre 12 - Palazzo civico: l'Assessore Marco Giusta e il Presidente di Amnesty International Italia Emanuele Russo esporranno ai balconi due poster in favore della liberazione dello studente egiziano Patrick ZakiOre 12 e 18 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 10:00, Urp (via Arsenale 14), esposizione - lungo le vetrine - della mostra fotografica “L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: istriani, fiumani e dalmati a Torino”, a cura di Enrico Miletto, in occasione del Giorno del Ricordo. Fino al 26 febbraio.ore 11:30, Aula, presentazione del progetto per le scuole secondarie di II grado "Disinformazione e fake news", realizzato dal Consiglio regionale e dal Corecom Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Agcom e Ordine dei giornalisti del Piemonte.Ore 11,30 in videoconferenza stampa il presidente Cirio partecipa alla presentazione delle attività formative contro disinformazione e fake news promosse dal Corecom Piemonte.ore 15:00, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 16:00, Videoconferenza, Assemblea della Consulta femminile regionale. (Rpi)