Emirati-Spagna: incontro fra ministri Esteri, ribadite strette relazioni bilaterali

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, è stata ricevuta ieri sera dall’omologo degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ad Abu Dhabi. Gonzalez Laya è giunta nella capitale emiratina sabato sera, in quella che è la prima tappa di un tour nei Paesi del Golfo. I due ministri hanno parlato delle strette relazioni bilaterali in campo politico, economico e culturale, come riferisce un tweet del ministero degli Esteri spagnolo. (Spm)