Proseguono le proteste in Myanmar: studenti, lavoratori e monaci buddhisti in testa ai cortei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono tornate a manifestare a Yangon oggi, 8 febbraio, nella terza giornata di proteste contro il golpe militare a Myanmar. Lo riferisce la stampa del Paese, secondo cui alla protesta, animata da studenti universitari e lavoratori, hanno aderito anche monaci buddhisti. I manifestanti hanno esibito anche vessilli della Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, leader di fatto del paese arrestata il primo febbraio scorso. Ieri, 7 febbraio, papa Francesco ha espresso "solidarietà alle persone" del Myanmar durante la messa domenicale di Piazza San Pietro.Migliaia di persone hanno manifestato ieri nelle strade di Yangon, in Myanmar, contro il golpe militare e per chiedere il rilascio della consigliera di Stato, Aung San Suu Kyi. Per il secondo giorno consecutivo, riferisce la stampa internazionale, i manifestanti hanno indossato indumenti rossi, colore della Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Suu Kyi, mostrato cartelli e intonato slogan contro la dittatura militare e a favore di un governo democratico. Una folla composta da persone provenienti da tutti gli angoli di Yangon si sono dirette verso la Pagoda di Sule, nel cuore della capitale, tradizionale punto di raduno durante le proteste guidate dai monaci buddisti del 2007 e in altre del 1988. In molti hanno fatto un gesto di saluto a tre dita, che è diventato un simbolo di protesta contro il colpo di stato, mentre video sui social media riferiscono di scontri nella città sudorientale di Myawaddy, dove la polizia ha caricato un gruppo di circa cento manifestanti. Non è noto se ci siano stati feriti o altre vittime. Oggi pomeriggio la giunta militare ha messo fine al blocco di internet che aveva ulteriormente inferocito i manifestanti, e che proseguiva dal golpe del primo febbraio.Lo scorso 3 febbraio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha raggiunto un’intesa su una dichiarazione congiunta a proposito della crisi in Myanmar, nella quale non si condanna il colpo di Stato militare ma si esprime “profonda preoccupazione per la proclamazione dello stato d’emergenza imposto dalle forze armate” e si chiede l’immediato rilascio della leader Aung San Suu Kyi e di quanti sono stati arrestati. “I membri del Consiglio di sicurezza – si legge nel documento – sottolineano la necessità di un continuo sostegno alla transizione democratica in Myanmar”. Martedì 2 febbraio l’organismo non era riuscito a trovare un accordo su una formula condivisa, secondo le ricostruzioni della stampa statunitense a causa dell’opposizione di Cina e Russia. Successivamente il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha negato che Pechino abbia appoggiato il golpe militare, invitando la comunità internazionale a “creare le condizioni perché le parti in Myanmar risolvano le loro divergenti”.La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Il colpo di Stato non ha colto di sorpresa gli osservatori più attenti: a poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento emerso dalle elezioni legislative del novembre del 2020, la tensione nel Paese asiatico era stata infiammata dalle dichiarazioni di due generali che avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, così come dall’inquietante incremento della presenza di veicoli militari blindati per le strade di Yangon. Fatti che venerdì 29 gennaio avevano portato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a esprimere “grande preoccupazione” per gli sviluppi politici in Myanmar. I militari contestano i risultati del voto dello scorso novembre, a loro dire macchiato da brogli ai danni della forza politica da essi appoggiata, il Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), che a fronte della larga vittoria dell’Nld di Aung San Suu Kyi si era visto accordare solo il cinque per cento dei seggi della nuova assemblea legislativa. Accuse che tuttavia la Commissione elettorale dell’unione (Uec) ha bollato come pretestuose, confermando i risultati e dando luce verde alla prima riunione del Parlamento.Il golpe di queste ore, dunque, appare legato al timore dei vertici militari di perdere influenza sulla vita politica del Paese. Eppure, si tratta di una chiave di lettura insufficiente a spiegare quanto avvenuto. L’Usdp è certamente uno strumento importante a disposizione dei militari per continuare a pesare sugli equilibri politici anche dopo lo scioglimento, nel 2011, della giunta militare al potere dal 1962: basti pensare che i dirigenti del partito sono quasi tutti militari in congedo con forti legami con i generali attualmente ai vertici delle forze armate. Tuttavia, non è l’unico. L’attuale Costituzione, approvata nel 2008 con il favore dei generali all’epoca al potere, consente alle forze armate di controllare tre ministeri (Difesa, Affari interni e Affari di frontiera) e di nominare il 25 per cento dei deputati del Parlamento. La Costituzione stabilisce inoltre che il presidente ha il potere di dichiarare lo Stato d’emergenza solo dopo aver consultato il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (Ndsc), controllato dai vertici militari.Il colpo di Stato va dunque inquadrato anche, se non soprattutto, nella sua dimensione internazionale. Situato geograficamente tra due potenze regionali come Cina e India, il Myanmar è un Paese chiave per la definizione dei futuri assetti geopolitici in Asia. Soprattutto, è un Paese al quale negli ultimi anni ha guardato con attenzione il presidente cinese Xi Jinping, considerandolo un tassello chiave della maxi-iniziativa infrastrutturale della Nuova via della seta, o Belt and road initiative (Bri). Il Corridoio economico Cina-Myanmar (Cmec), in particolare, è per Pechino di fondamentale importanza per garantirsi uno sbocco nell’Oceano Indiano, per facilitare l’approvvigionamento di petrolio dal Golfo Persico (evitando il collo di bottiglia dello Stretto di Malacca) e per favorire lo sviluppo delle sue province meridionali. Centrale, in questo senso, è lo sviluppo del porto e della zona economica speciale di Kyaukphyu, città dello Stato di Rakhine destinata anche a ospitare il terminal di un oleodotto che, passando per la città di Mandalay, si allungherebbe fino a Muse, al confine con la Cina.L’attuazione di tali progetti, tuttavia, è andata finora a rilento. Basti pensare che la Cina ha proposto un totale di 38 progetti nel quadro del Cmec e che il governo birmano, preoccupato dalla prospettiva di un eccessivo indebitamento nei confronti di Pechino, ne deve approvare ancora 29. La pandemia di Covid-19 ha rallentato ulteriormente le iniziative cinesi in Myanmar: il governo di Aung San Suu Kyi, che dovrebbe sborsare 7,5 miliardi di dollari per i progetti, è costretto in questa fase a dare priorità alla mitigazione dei danni economici provocati dalla seconda ondata di contagi e dalle conseguenti restrizioni alle attività. Tutto questo ha alimentato in questi anni forti tensioni tra Naypyidaw e Pechino, acuite dal sospetto che la Cina abbia un ruolo nel sostegno ai gruppi attivi in Myanmar.La Repubblica popolare ha sempre negato ogni coinvolgimento negli scontri che in questi anni hanno visto l’Esercito di Arakan, gruppo armato indipendentista di base nello Stato di Kachin, al confine con la Cina, opporsi alle forze armate birmane. Tuttavia nel giugno del 2020 in Thailandia un blitz della polizia ha portato al rinvenimento di un grande quantitativo di armi di produzione cinese nella città di Mae Sot, proprio al confine con il Myanmar, che secondo fonti birmane sarebbe stato destinato all’Esercito di Arakan. Pochi giorni dopo il generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate del Myanmar, ha dichiarato in un’intervista all’emittente televisiva russa “Zvezda” che “le organizzazioni terroristiche nel Paese sono sostenute da forti attori all’estero”. Meno di un anno prima, nel novembre del 2019, erano state le stesse forze birmane a sequestrare un carico di missili superficie-aria agli insorti dell’Esercito nazionale di liberazione Ta’ang, quest’ultimo attivo negli Stati di Kachin e Shan. All’epoca il portavoce dell’esercito, generale Tun Tun Nyi, aveva sottolineato che quelle rinvenute erano “armi cinesi”. (Inn)