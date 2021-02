Medio Oriente: oggi al Cairo incontro urgente ministri Esteri Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi, nella sede della Lega araba al Cairo, un incontro urgente dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi, allo scopo di discutere la situazione araba corrente e gli ultimi sviluppi sulla scena internazionale. Durante l’incontro le parti affronteranno gli ultimi sviluppi a cui ha assistito in tempi recenti la regione, i rapporti con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden e alcune questioni organizzative legate alla struttura e al funzionamento della stessa Lega araba. A margine dell’evento, fra altri colloqui, il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, incontrerà gli omologhi dell’Egitto e della Giordania, Sameh Shoukry e Ayman al Safadi, per discutere dei progressi della cooperazione trilaterale fra il Cairo, Amman e Baghdad su vari dossier. (Res)