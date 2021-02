Cina: riserve in valuta estera in calo dello 0,2 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera della Cina si sono ridotte a 3.211 miliardi di dollari alla fine di gennaio: l'importo è diminuito di 5,9 miliardi di dollari, dello 0,2 per cento, dalla fine dello scorso anno. Lo ha reso noto l'Amministrazione statale dei cambi (Safe). "A gennaio, il mercato forex cinese ha funzionato senza intoppi in linea con le aspettative di mercato e con transazioni stabili", ha affermato il portavoce dell'amministrazione Wang Chunying. In seguito allo sviluppo del vaccino contro il coronavirus e delle politiche monetarie e finanziarie delle principali economie, l'indice del dollaro ha registrato un aumento mentre i prezzi delle attività finanziarie nei principali paesi sono diminuiti il mese scorso, ha aggiunto Wang. Il portavoce ha attribuito il calo delle riserve valutarie agli effetti combinati della conversione della valuta e delle variazioni dei prezzi delle attività. Wang, tuttavia, si aspetta che l'entità delle riserve forex cinesi rimanga generalmente stabile, nonostante le incertezze nel mercato finanziario internazionale tra i rischi indotti dal virus e una debole ripresa economica globale.(Cip)