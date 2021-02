Iraq: attivista rapito e torturato da ignoti a Kerbala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista civile iracheno Raed al Daami è stato rapito da ignoti armati, torturato e gettato in un cimitero nel governatorato di Kerbala, in Iraq. Lo riferisce “una fonte” vicina all’attivista, citata dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”. Secondo la fonte, Al Daami “è stato sottoposto a tortura dopo il sequestro, effettuato da ignoti a bordo di un pick-up”. Il comando di polizia di Kerbala, raggiunto dall’emittente, non ha rilasciato commenti al riguardo. Fin dall’inizio delle proteste antigovernative esplose in Iraq nell’ottobre 2019, decine di attivisti sono stati uccisi o sequestrati, e alcuni di loro sono tuttora scomparsi. (Res)