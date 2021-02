Giornalisti: Lettera22, le parole sono pietre, solidarietà a Giorgia Meloni leader di Fd’I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lapidata perché madre lavoratrice, lapidata perché madre nubile, lapidata perché libera nelle scelte, in politica e nella vita”. Lettera22 in una nota ha fatto sapere di essere “vicina alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, violata nella sua intimità di madre, compagna, persona”. “Se persino l'unica donna Presidente di un partito in Italia subisce un degradante attacco su un quotidiano autorevole quale La Stampa - proseguono i giornalisti - nel silenzio dell'Ordine e del sindacato dei giornalisti (Fnsi), nell'indifferenza delle femministe settarie, saranno sempre più numerose le donne quotidianamente sfregiate da giudizi, sarcasmo e offese personali che nulla hanno a che fare con il proprio ruolo pubblico o professionale. Le scuse dell' autore dell'articolo e del direttore Giannini restituiscono dignità all'esercizio della professione giornalistica, ma non sollevano dal dovere di una ferma condanna e amara riflessione”. (Ren)