Cina: autorità mercato emana nuove regole anti-monopolio per giganti tecnologici (2)

- Samr ha affermato che le ultime linee guida "bloccheranno i comportamenti monopolistici nell'economia delle piattaforme online e proteggeranno la concorrenza leale nel mercato". Secondo l'avviso, l'aggiornamento delle linee guida impedirà alle aziende di fissare i prezzi, limitare le tecnologie e utilizzare dati e algoritmi per manipolare il mercato. Samr ha spiegato che era necessario affrontare alcune delle sfide del settore. A dicembre, le autorità di regolamentazione hanno avviato un'indagine antitrust su Alibaba Group a seguito della drammatica sospensione del piano di offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari della sua affiliata per i pagamenti, Ant Group. All'epoca, le autorità di regolamentazione avevano avvertito la società in merito ad alcune pratiche, tra cui costringere i commercianti a firmare patti di cooperazione esclusivi a scapito di altre piattaforme Internet. (Cip)