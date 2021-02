Emirati-Malta: incontro ministri Esteri Bartolo e Al Nahyan, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato ieri ad Abu Dhabi l’omologo di Malta, Evarist Bartolo. Durante il colloquio, riferisce un comunicato della diplomazia emiratina, le parti hanno discusso delle “eccellenti” relazioni bilaterali fra i due Paesi, e dei mezzi per rafforzare gli orizzonti della cooperazione in numerosi campi. Le parti hanno affrontato varie questioni di interesse condiviso, oltre agli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Da parte sua, Bartolo ha discusso della pandemia di Covid-19 e della cooperazione congiunta nell’affrontarne l'impatto, oltre a sostenere gli sforzi per procurare vaccini a tutti i Paesi. Prima dell’incontro i due ministri hanno siglato tre memorandum d’intesa in vari settori, fra cui uno relativo alla ricerca scientifica e uno relativo alla creazione di una commissione mista tra i due Paesi. (Res)