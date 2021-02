Siria: milizie filo-turche bombardano villaggi nella provincia di Al Hasaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milizie vicine alla Turchia hanno effettuato bombardamenti contro villaggi e cittadine situati nella provincia di Al Hasaka, nel nord-est della Siria, principalmente i dintorni della cittadina di Tell Tamar, a nord-ovest del capoluogo. Secondo quanto riferiscono fonti locali all'agenzia di stampa governativa "Sana", le forze di Ankara e le milizie alleate hanno effettuato attacchi missilistici contro zone residenziali nei due villaggi di Tell Tawila e Karabin, a nord-ovest di Tell Tamar. Gli attacchi non hanno causato feriti o vittime, ma soltanto danni materiali. (Res)