Energia: costo elettricità in Russia raggiunge il picco degli ultimi cinque anni

- I prezzi dell'elettricità in Russia hanno raggiunto il loro valore massimo degli ultimi cinque anni, nonostante il calo della domanda. È quanto emerge dai dati dell'ente regolatore dei mercati energetici, secondo cui il prezzo quest'anno potrebbe aumentare ulteriormente. Nel 2020, il prezzo all'ingrosso nella parte europea della Russia e negli Urali è aumentato del 3,4 per cento, a 2.540 rubli per megawattora (27,40 euro), mentre in Siberia dello 0,6 per cento, a 1.780 rubli per megawattora (19,90 euro). Il principale motore della crescita sono state le accise, il cui volume ha raggiunto i 558 miliardi di rubli (6,2 miliardi di euro). Quest'anno, secondo le previsioni dell'ente regolatore, il prezzo all'ingrosso nell’area europea della Russia aumenterà del 3,8 per cento, mentre in Siberia la crescita sarà del 13,4 per cento.(Rum)