Libia: Saleh, daremo una possibilità al nuovo governo ad interim

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento libico che si riunisce in Cirenaici), Aguila Saleh, ha sottolineato la necessità di dare una possibilità al nuovo governo ad interim. "La Libia è per tutti e tutti vi parteciperanno. Dobbiamo dare una possibilità al nuovo governo. Se devierà dai suoi obiettivi, avremo una posizione al riguardo", ha detto Saleh, in una dichiarazione al suo arrivo nella città di Qubbah, nell’est della Libia, davanti a una folla di suoi sostenitori. "Non cerchiamo posizioni o autorità. Le nostre richieste sono l'uscita di forze straniere che lasceranno la Libia nei prossimi giorni, le posizioni sovrane (le maggiori istituzioni del Paese, tra cui la Banca centrale) dovrebbero essere distribuite equamente tra il popolo libico, così come i ministeri e le entrate petrolifere". Saleh ha spiegato di non essersi candidato da solo a capo del Consiglio di presidenza “ad interim”, ma che alcuni membri del Foro di dialogo hanno proposto il suo nome, poi finito nella lista uscita a sorpresa sconfitta dal ballottaggio venerdì scorso, 5 febbraio. (Bel)