Libia: Sarraj a colloquio con il nuovo inviato dell'Onu Kubis

- Il presidente del Consiglio presidenziale uscente libico, Fayez Al-Sarraj, ha intrattenuto ieri sera una conversazione telefonica con il nuovo inviato delle Nazioni Unite in Libia e capo della missione Unsmil, Jan Kubis, incentrata sugli ultimi sviluppi in Libia. Al Sarraj ha accolto Kubis, subentrato alla diplomatica statunitense Stephanie Wiliams, la quale aveva assunto la guida ad interim della missione Onu dopo le dimissioni del libanese Ghassan Salamé, augurandogli successo nelle sue funzioni ed elogiando gli sforzi delle Nazioni Unite nel patrocinare il processo politico. Le due parti hanno sottolineato "l'importanza di completare i percorsi del dialogo militare ed economico dopo che è stato concordato di formare una nuova autorità esecutiva". Entrambi hanno espresso la speranza l’accordo raggiunto a Ginevra, nell’ambito del Foro di dialogo politico patrocinato dall’Unsmil, consenta la riunificazione delle istituzioni statali e hanno sottolineato la necessità di rispettare l’impegno per indire le elezioni generali come previsto per il 24 dicembre 2021. Kubis ha elogiato "il sostegno del Governo di accordo nazionale all'Alta commissione elettorale e i fondi stanziati per consentirle di conseguire questo diritto nazionale". (Lit)