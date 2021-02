Libia: deputato Al Abani, il Parlamento non darà la fiducia al nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo ad interim della Libia non riuscirà a ricevere la fiducia del parlamento, a causa dell’incapacità di quest’ultimo di tenere una sessione plenaria. Lo ha detto il deputato del Parlamento libico, Muhammad al Abani, citato dal sito web d’informazione “Libya “24”. Il parlamentare ha chiesto alla nuova autorità esecutiva eletta a Ginevra venerdì scorso, 5 febbraio, di sostenere un cessate il fuoco e di porre fine a quella che ha definiti “l'occupazione turca”. Il parlamentare ha aggiunto, in un comunicato stampa, che tra i dossier più importanti in attesa della nuova autorità ci sono l'espulsione dei mercenari, lo scioglimento e il disarmo delle milizie, l'unificazione delle istituzioni, il referendum costituzionale e il sostegno all’Alta commissione elettorale. (Bel)