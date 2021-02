Libia: ex portavoce Gna, fiducia parlamento è principale ostacolo del nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento dei poteri esecutivi in Libia, nonostante il grande ottimismo e lo slancio internazionale, incontrerà difficoltà, in particolare nel momento della concessione della fiducia al nuovo governo ad interim da parte della Camera dei rappresentanti, il parlamento monocamerale che si riunisce generalmente a Tobruk, in Cirenaica. Lo ha detto l'ex portavoce del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale della Libia, Muhammad al Salak, citato dall’emittente “Libya 24”. Al-Salak ha aggiunto che il clima è tranquillo, sottolineando che c'è un importante consenso interno, sia da parte dei funzionari dell'est del Paese, attraverso le dichiarazioni del Comando generale di Bengasi, sia dei funzionari della Tripolitania (ovest) attraverso le dichiarazioni del presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj. (Lit)