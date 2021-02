Libia: predicatore islamico Ghuwaila, “il governo di Stephanie non mi rappresenta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il predicatore libico-canadese Abd al-Baset Ghuwaila, considerato uno della “linea dura” di Dar al Iftaa e affiliato alla Fratellanza musulmana, ha espresso il suo rifiuto del nuovo governo presieduto da Muhammad al Manfi che è il risultato del dialogo di Ginevra patrocinato dall’Onu. In una registrazione video pubblicata sulla sua pagina Facebook, Ghuwaila ha detto: "Il governo di Stephanie (Williams) non mi rappresenta né rappresenta gli uomini liberi della rivoluzione di febbraio (in riferimento alla rivolta che depose Muammar Gheddafi nel 2011)", chiedendo di lanciare l’hashtag sui social "Il governo di Stephanie non ci rappresenta". (Lit)