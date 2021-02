Spagna: elezioni Catalogna, Garriga (Vox), diamo voce a società stufa della "mafia separatista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo dare voce alla "Catalogna silenziosa stufa della conseguenze della mafia separatista e della sinistra" e la nostra irruzione in Parlamento segnerà "un prima e un dopo". Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", il candidato del partito di estrema destra Vox, Ignacio Garriga, in corsa per la presidenza della Generalitat alle elezioni che si terranno il 14 febbraio, aggiungendo che grazie al suo schieramento per la prima volta saranno discussi temi come l'immigrazione illegale, la crescente islamizzazione della Catalogna e l'insicurezza. Garriga ha lamentato le frequenti "intimidazioni" ricevute nel corso della campagna elettorale da parte di "elementi violenti" che dimostrano la "la mancanza di libertà politica che esiste in Catalogna". Secondo Garriga la "mafia separatista che "si è installata nelle istituzioni e controlla i media si risente del fatto che un'alternativa politica sta arrivando per dare voce a molti catalani nel Parlamento" di Barcellona, rendendoli "a disagio e nervosi". In merito al possibile sostegno al Partito socialista catalano (Psc) per la formazione di un governo "costituzionalista" che permetta di strappare in controllo della Generalitat al fronte indipendentista, il candidato di Vox ha affermato che "non appoggerà mai Salvador Illa" e perché lo considera "parte del problema e delle conseguenze che i catalani stanno subendo", considerando i socialista come "partner del separatismo", come indicato dai patti che hanno nella Moncloa (sede della presidenza del governo centrale). (Spm)