Covid: al via nel Lazio con il vaccino per gli over 80, oggi 3.601 somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi si sono prenotati per il vaccino oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13 per cento si è prenotato telefonicamente e l'87 per cento online. "L'obiettivo, stante le quantità di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Se ci dovesse essere una aumento delle dosi a disposizione verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsità delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati", aveva aggiunto l'unità di crisi sul portale Salute Lazio. (Rer)