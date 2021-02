Russia: Cremlino, ad agosto raggiungeremo immunità collettiva dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro metà estate si formerà un'immunità collettiva sufficiente in Russia per sconfiggere la pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". Entro questo periodo, il 60 per cento della popolazione globale avrà sviluppato l'immunità al coronavirus e questo permetterà di tornare alla vita normale entro agosto, ritiene il portavoce del Cremlino. In Russia è in calo il numero giornaliero di nuovi casi. Il 7 febbraio, sono stati segnalati 16.048 nuovi contagi, il 3,48 per cento in meno rispetto al giorno precedente. Oggi, per la prima volta dal 21 ottobre, sono state registrate meno di 16 mila nuovi contagi: 15.916 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il dato è dello 0,82 per cento inferiore rispetto al giorno precedente. Le autorità attribuiscono la dinamica positiva ai progressi della campagna di vaccinazione di massa.(Rum)