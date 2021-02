Cina: energia elettrica, previsto aumento consumo del sei-sette per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità della Cina dovrebbe aumentare tra il sei e il sette per cento annuo nel 2021. Lo prevede il China Electricity Council (Cec). L'offerta e la domanda di energia dovrebbero mantenersi in equilibrio quest'anno, anche se alcune aree potrebbero trovarsi sotto pressione nelle ore di punta. Secondo il Cec, la quota di energia generata da fonti non fossili dovrebbe continuare a espandersi. La capacità di generazione di energia installata in Cina dovrebbe raggiungere 2,37 miliardi di kilowatt entro la fine del 2021, in aumento di circa il 7,7 per cento su base annua, con l'energia generata da fonti non fossili pari al 47,3 per cento, 2,5 punti percentuali in più rispetto a quella del 2020. Il Cec ha precisato che le capacità installate di energia eolica e solare dovrebbero registrare un aumento di circa tre punti percentuali rispetto alla fine del 2020. La Cina si è impegnata ad aumentare la quota di combustibili non fossili nel consumo di energia primaria a circa il 25 per cento entro il 2030 e a portare la sua capacità totale installata di energia eolica e solare a oltre 1,2 miliardi di kilowatt.(Cip)