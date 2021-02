Cortina 2021: Casellati, da oggi capitale mondiale sci alpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forza Cortina! Da oggi capitale mondiale dello sci alpino! Il mio pensiero va ai tanti professionisti del turismo e dell’accoglienza che in questi mondiali hanno investito risorse ed energie e che oggi combattono per sopravvivere" Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una nota. "Il turismo è da sempre una colonna portante delle nostre economie. Turismo è commercio, è cultura, è storia, è paesaggio, è arte, è crescita e sviluppo! In bocca al lupo a tutti gli atleti che oggi gareggeranno sulle nostre Dolomiti: sono certa che sapranno farci emozionare!”, conclude Casellati.(Com)