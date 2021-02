Sudafrica: risultati “deludenti”, sospeso lancio del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica ha sospeso il lancio del vaccino AstraZeneca dopo che uno studio ha mostrato risultati “deludenti” contro la variante indigena del Covid-19. Parlando in una conferenza stampa online, il ministro della Salute sudafricano Zweli Mkhize ha dichiarato che il governo sudafricano aspetterà ulteriori consigli su come procedere al meglio con il vaccino Oxford-AstraZeneca alla luce dei risultati emersi da uno studio condotto dall'Università del Witwatersrand, non ancora sottoposto a una revisione paritaria (peer review), secondo il quale la variante sudafricana rappresenta il 90 per cento dei nuovi casi riscontrati nel Paese. Lo studio, che ha coinvolto circa 2 mila persone, ha scoperto che il vaccino offre una "protezione minima" contro i casi lievi e moderati di Covid-19. Il Sudafrica ha ricevuto la scorsa settimana un milione di dosi del vaccino AstraZeneca e avrebbe dovuto iniziare la campagna di vaccinazione la prossima settimana. Nel frattempo, ha precisato il ministro, il governo metterà a disposizione vaccini prodotti da Johnson & Johnson e Pfizer nelle prossime settimane. (Res)