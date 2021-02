Sioi: dal 9 aprile corso web "Guerre irregolari: dalle guerre convenzionali alle guerre ibride"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sioi ha presenta la prima edizione della Spring School "Guerre irregolari: dalle guerre convenzionali alle guerre ibride", che si svolgerà dal 9 aprile all'8 maggio 2021 in modalità web live. Lo riferisce una nota. Lo scenario internazionale è sempre più minacciato dalla guerra ibrida: una pluralità di conflitti, con attori statali e non statali, metodi e strumenti diversi in uno contesto bellico disomogeneo. Una guerra frammentata, diffusa, delocalizzata, priva di cornice normativa e a carattere globale. Di qui la necessità di utilizzare un'ampia gamma di strumenti operativi, per affrontare il perdurare delle tensioni e delle conflittualità, e di possedere una formazione teorico-esperienziale utile alla comprensione di situazioni particolarmente complesse. Il programma della Spring School analizzerà le principali teorie occidentali ed orientali sui conflitti convenzionali ed insurrezionali, le caratteristiche delle cosiddette nuove guerre, la definizione dei moderni conflitti ibridi e la loro connotazione sul piano operativo e giuridico. Il corso è rivolto ai laureati e laureandi di tutte le discipline, ai pubblici funzionari civili e militari, ai funzionari diplomatici, ai giornalisti, ai ricercatori, agli operatori del diritto e a coloro che operano nel settore della sicurezza. (Res)