Governo: Tajani, chiediamo un esecutivo politico e tecnico insieme per una maggiore efficacia

- Il sì di Forza Italia a Draghi nasce non solo dalla volontà di accogliere l'appello del capo dello Stato o dalla stima nei confronti dell'ex presidente della Banca centrale europea, ma soprattutto dall'"identità di vedute" su come affrontare l'emergenza coronavirus sul piano sanitario ed economico. Lo assicura al "Corriere della Sera" Antonio Tajani, che ha guidato la delegazione azzurra alle consultazioni. A Draghi "abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul Recovery plan e sui vaccini. E abbiamo indicato le tre riforme prioritarie da fare assieme al Recovery: burocrazia, fisco e giustizia. Essenziali perché l'Italia si rialzi". "Abbiamo chiesto - aggiunge - un governo sia politico che tecnico, perché l'azione dell'esecutivo sia più forte ed efficace". Non crea problemi un'alleanza con il Pd, il M5S, Leu o sedere accanto al leader di quel partiti. "La richiesta del capo dello Stato era rivolta a tutti. Non è il governo di una maggioranza quello che nascerà, ma dei migliori, per combattere la guerra contro il virus, sia sul piano sanitario che economico. Noi siamo pronti a toglierci la maglietta della squadra per indossare quella della Nazionale, sappiamo che quando questa esperienza finirà torneremo ciascuno dalla propria parte. Ma oggi è il momento di lavorare assieme per il bene dell'Italia, non quello dei veti. Quando la casa brucia, non si chiede a chi porta secchi d'acqua di che partito è", ha concluso Tajani.(Res)