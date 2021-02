Usa: Washington torna a far parte del Consiglio per i diritti umani Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, si prepara ad annunciare il reingresso del Paese nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, cui la prima potenza globale aveva revocato la propria adesione quasi tre anni fa, per decisione dell'ex presidente Donald Trump. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui a dare l'annuncio ufficiale sarà il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, nella giornata di oggi, 8 febbraio. Washington tornerà a partecipare ai lavori del Consiglio con sede a Ginevra nella veste di osservatore, con l'intenzione di riassumere in un secondo momento il ruolo di membro a pieno titolo. L'ex presidente Donald Trump ha decretato l'uscita degli Usa dal Consiglio per i diritti umani nel 2018, accusando l'agenzia Onu di posizioni discriminatorie nei confronti di Israele, e a seguito della mancata adozione di alcuni progetti di riforma presentati da Washington. Tra le altre cose, l'amministrazione Trump contestava che del Consiglio facessero parte anche Cina, Cuba, Eritrea, Russia e Venezuela, tutti Paesi accusati di violazioni dei diritti umani. (Nys)