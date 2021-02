Giappone: Olimpiadi, quasi il 60 per cento dei cittadini vorrebbe le dimissioni di Mori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 60 per cento dei cittadini giapponesi consultati nell'ambito di un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" ritiene che l'ex premier Yoshihiro Mori non sia più adatto all'incarico di direttore del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo le sue dichiarazioni sessiste della scorsa settimana. Appena il 6,8 per cento degli intervistati nell'ambito del sondaggio, pubblicato da "Kyodo" ieri, 7 febbraio, ritiene invece che Mori sia "qualificato" per l'incarico. Il sondaggio telefonico ha coinvolto 703 utenze di telefonia fissa e 1.326 di telefonia mobile. Dalla rilevazione emerge che il 47,1 per cento dei cittadini giapponesi preferirebbe un ulteriore rinvio delle Olimpiadi estive a causa della pandemia, mentre il 35,2 per cento degli intervistati vorrebbe addirittura la cancellazione dell'evento. Il sondaggio rileva inoltre un ulteriore calo del consenso al governo del premier Yoshihide Suga: meno 2,5 punti percentuali rispetto a gennaio, al 38,8 per cento. (segue) (Git)