Imprese: Hyundai e Kya smentiscono collaborazione con Apple su guida autonoma

- Hyundai Motor ha smentito oggi, 8 febbraio, le indiscrezioni in merito a suoi presunti colloqui con Apple per la cooperazione allo sviluppo di automobili a guida autonoma. Secondo le indiscrezioni circolate sulla stampa sudcoreana, Hyundai e la sua controllata di Kia Motors stavano negoziando la produzione di autovetture Apple presso lo stabilimento di Kia negli Stati Uniti. La smentita ha spinto al ribasso i titoli di Hyundai e Kia, che oggi sono arrivati a cedere rispettivamente il 6 e 13 per cento. (Git)