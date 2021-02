Cina: giornalista australiana arrestata per furto di segreti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista australiana Cheng Lei è stata formalmente arrestata in Cina lo scorso 5 febbraio, con l'accusa di aver trafugato segreti di Stato. Lo riferisce la stampa australiana, ricordando che Cheng si trovava agli arresti in Cina già da sei mesi, senza che a suo carico fosse stata formalizzata alcuna accusa. La giornalista 49enne era conduttrice di Cgnt, ramo internazionale dell'emittente televisiva di Stato cinese Cctv. La donna è stata arrestata lo scorso agosto, in un contesto di progressivo peggioramento delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Canberra. La ministra degli Esteri australiana, Marise Payne, ha dichiarato oggi, 8 febbraio, che Canberra ha presentato le proprie rimostranze a Pechino, esprimendo "serie preoccupazioni" in merito all'arresto di Cheng, alle condizioni della sua detenzione e al suo stato di salute. "Funzionari dell'ambasciata australiana hanno fatto visita a Cheng sei volte dal giorno del suo arresto, da ultimo il 27 gennaio 2021, in accordo con gli accordi consolari bilaterali in vigore con la Cina", ha dichiarato Payne. "Ci aspettiamo l'applicazione degli standard basilari del diritto, equità procedurale e un trattamento umano, in accordo con le norme internazionali. I nostri pensieri vanno alla signora Cheng e alla sua famiglia", ha detto la ministra. Cheng è la seconda sino-australiana arrestata dalle autorità cinesi dal 2019, in un contesto di progressivo deterioramento delle relazioni tra i due paesi per questioni come il commercio e la stretta autoritaria su Hong Kong. (Res)