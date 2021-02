Usa: impeachment Trump, Senato punta ad accelerare i tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo impeachment a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe durare pochi giorni. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui i leader degli schieramenti Democratico e Repubblicano del Senato, Charles Schumer e Mitch McConnel, puntano entrambi ad accelerare i tempi, pur non avendo ancora raggiunto una intesa in merito ai dettagli organizzativi del processo. Diversi senatori avrebbero chiesto di chiudere l'intero processo in una settimana. I Democratici respingono le accuse di presunta incostituzionalità di una procedura d'impeachment a carico di un presidente non più in carica, e sostengono che il processo sia necessario, ma affermano al contempo di voler tornare ad occuparsi rapidamente di questioni urgenti, come i provvedimenti emergenziali contro il coronavirus e la politica energetica. Anche se la possibilità di una condanna di Trump appare remota, tra i parlamentari Repubblicani non mancano le voci di quanti chiedono l'archiviazione del trumpismo: tra questi, anche la deputata Liz Cheney, che ieri, 7 febbraio, ha rivolto un duro attacco all'ex presidente nel corso di una intervista a Fox News, ventilando anche una indagine giudiziaria a carico di Trump a prescindere dall'esito dell'impeachment. Frattanto, i legali dell'ex presidente hanno anticipato che intendono proiettare durante il processo di impeachment una serie di dichiarazioni pubbliche di politici e leader repubblicani che hanno incitato dalla violenza nell'arco dello scorso anno. (Nys)