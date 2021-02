Usa: Facebook verso decisione definitiva sul bando di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook si prepara ad assumere una decisione definitiva in merito alla permanenza dell'ex presidente Usa, Donald Trump, su quella piattaforma di social media. L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha deciso di affidare la decisione ad un nuovo organo di supervisione istituito dalla società, che include 20 membri. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Trump, il cui profilo Facebook è stato sospeso a tempo indeterminato a seguito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, e di nuovo dopo l'irruzione di sostenitori dell'ex presidente al Congresso federale Usa, potrebbe essere definitivamente espulso dal social media. Il nuovo organo di supervisione di Facebook è stato chiamato dalla dirigenza aziendale ad esprimere "osservazioni e raccomandazioni sull'utilizzo della sospensione quando l'utente è un leader politico": la delibera della società in merito a Trump avrà dunque ricadute più ampie sulla forma e il perimetro futuro del discorso politico negli Stati Uniti. (Nys)