Ecuador: presidenziali, candidato di Correa al ballottaggio, testa a testa per il secondo posto (2)

- Arauz, che non ha comunque raccolto i numeri per ottenere la vittoria al primo turno, rivendica con orgoglio il suo successo, "con un margine sufficientemente ampio sugli sfidanti". Il più giovane potenziale presidente della storia del paese andino è inoltre sicuro, visti i "modelli di simulazione", di poter avere "una quantità di parlamentari che ci permetterà di poter contare su una adeguata governabilità". Perez, che sfida da sinistra l'ortodossia del "correismo", si dice sicuro di andare al ballottaggio e vincere la sfida finale, criticando i sondaggisti della vigilia che lo accreditavano di un terzo posto senza speranze e velando a possibili manipolazioni in extremis del voto per far andare Lasso al secondo turno. Il banchiere, da parte sua, si dice sicuro che alla fine della giornata sarà lui a sfidare Arauz. (segue) (Brb)