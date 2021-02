Ecuador: presidenziali, candidato di Correa al ballottaggio, testa a testa per il secondo posto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yaku Perez, 51 anni, si definisce militante del "comunitarismo" e "vicino a una sinistra flessibile". La sua candidatura è spinta da partito Pachakutik, braccio politico del Conaie. Nato in difficili condizioni socio economiche, cerca risposte alle "enormi ingiustizie sociali" del paese intraprendendo una carriera da avvocato e trasformando la ricerca dell'acqua potabile per la sua famiglia in simbolo della sua lotta ecologista. Di più, la difesa dell'ambiente e la lotta contro le attività minerarie lo portarono ad essere uno dei più solidi oppositori di Correa e alle sue scommesse sulle grandi ricchezze geologiche del paese. Perez intreccia la sua carriera con le diverse battaglie delle numerose comunità indigene che popolano il paese fino ad ottenere il ruolo di governatore della provincia di Azuay per la legislatura 2019-2023, incarico che lascia proprio per poter aspirare alla presidenza. (segue) (Brb)