Usa: coronavirus Tesoro verso definizione soglia di reddito per aiuti economici

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato ieri, 7 febbraio, che la soglia di reddito individuata dai Democratici per l'accesso ai contributi economici diretti per la pandemia è troppo bassa. Intervistata dall'emittente "Cnn", Yellen ha dichiarato che a suo parere i contributi economici diretti dovrebbero essere stanziati a tutti i cittadini Usa con un reddito annuo sino a 60mila dollari: una soglia superiore a quella di 50mila dollari proposta da senatori democratici come Joe Manchin. "Se pensiamo a un docente di scuola elementare o un agente di polizia con un reddito annuo di 60mila dollari, alle prese con figli privi dell'accesso scolastico, e in molti casi costretti a ritirarsi dalla forza lavoro per seguirli a per far fronte a altri oneri, (il presidente Biden) ritiene, e io con lui, che sia appropriato estendere gli aiuti a questa categoria di persone", ha detto Yellen. La segretaria ha aggiunto che la Casa Bianca è impegnata a negoziare col Congresso soglie progressive di accesso agli aiuti economici nell'ambito del nuovo pacchetto di stimoli contro la crisi pandemica; a questo proposito, Yellen ha sottolineato che "anche la classe media ha bisogno di aiuto". La maggioranza democratica al Senato ha segnalato l'intenzione di approvare senza il consenso dei Repubblicani la proposta per un piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari presentata dalla Casa Bianca. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha dichiarato che l'approvazione del provvedimento potrebbe giungere entro due settimane. (Nys)