Germania: ministro Finanze Scholz, patrimoniale per superare onere debito

- L'imposta patrimoniale potrebbe tornare a essere riscossa in Germania al fine di superare il debito che il governo federale ha contratto per finanziare le politiche di spesa pubblica espansiva in risposta alla crisi del coronavirus. È quanto affermato dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere alle elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Scholz ha dichiarato che il debito causato dalla crisi della pandemia potrà essere superato nei prossimi dieci anni. A tale esito potrebbe contribuire l'imposta sui patrimoni che, seppure formalmente in vigore, non viene riscossa dal 1997. Per il ministro delle Finanze tedesco, la SpD vuole rendere la tassazione più equa e garantire che “chi guadagna molto dia un contributo leggermente maggiore” e chi guadagna “poco” possa beneficiare di sgravi fiscali. Scholz ha quindi criticato la proposta di tagli alle tasse avanzata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), di cui la SpD è alleata nel governo di Grande coalizione. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato: “Chiunque ora pensi che i tagli alle tasse per i redditi più elevati sarebbero una buona idea sta pensando in maniera abbastanza sbagliata e non è in grado di fare i conti”. (Geb)