Giappone: l'economia frena alla fine del 2020 (3)

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha annunciato lo scorso 2 febbraio la proroga dello stato di emergenza in vigore a Tokyo in altre dieci prefetture del Giappone sino al prossimo 7 marzo. Il primo ministro ha giustificato la decisione di prorogare il decreto di un mese citando la pressione ancora troppo elevata negli ospedali, nonostante il calo del numero di contagi e decessi che prosegue ormai da un paio di settimane. Nel Paese, però, aumentano le ricadute economiche, specie in settori come la ristorazione: secondo dati di settore pubblicati oggi dalla stampa giapponese, il volume d'affari delle izakaya - locali giapponesi paragonabili a pub - è calato del 66 per cento, complici le chiusure anticipate e il massiccio ricorso delle aziende al telelavoro. Lo stato di emergenza, decretato dal primo ministro Yoshihide Suga lo scorso 11 gennaio, è attualmente in vigore a Tokyo, Osaka e altre nove prefetture giapponesi. Ieri Tokyo ha segnalato 393 nuovi contagi, il dato più basso da un mese a questa parte; il picco dei contagi giornalieri era stato raggiunto nell'area metropolitana lo scorso 7 gennaio, quando in 24 ore i contagi erano stati 2.447. (segue) (Git)