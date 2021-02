Business news: Brasile, nel 2020 società minerarie fatturano il 36 per cento in più rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore minerario in Brasile ha registrato una crescita del fatturato pari al 36 per cento nel 2020 rispetto al 2019, raggiungendo la cifra di 209 miliardi di real (32 miliardi di euro). Lo riferisce l'Istituto minerario brasiliano (Ibram), entità che riunisce le più grandi imprese operanti nel settore in Brasile. Il fatturato del settore è cresciuto nonostante la produzione commercializzata nel 2020 sia stata prossima a quella dell'anno precedente. Mentre nel 2019 sono stati infatti prodotti 985 milioni di tonnellate, nel 2020 la produzione è stata di 1.009 miliardi di tonnellate. Il volume esportato nel 2020, inoltre, è stato di appena il 2 per cento superiore al 2019. Secondo Ibram, i risultati finanziari dello scorso anno hanno beneficiato della variazione dei prezzi nel mercato internazionale e dell'apprezzamento del dollaro. In Brasile, il più grande produttore mondiale di minerale di ferro il valore per tonnellata del prodotto ha raggiunto infatti i 155,84 dollari, registrando un apprezzamento di oltre il 60 per cento. (Res)