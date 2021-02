Business news: Brasile-Germania, firmato accordo tra ministero e Camera commercio per favorire collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio e industria Brasile-Germania di San Paolo (Ahk San Paolo) e l'Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni (Apex-Brasil) hanno firmato un accordo di cooperazione per promuovere il commercio estero e attrarre investimenti stranieri. Lo riferisce il portale "Petronoticias". Secondo i fautori dell'accordo, la cooperazione tra le due istituzioni può rappresentare un grande potenziale, in particolare, per meglio posizionare l'immagine del Brasile all'estero come leader mondiale nella sostenibilità. "Il rapporto tra le nostre istituzioni è di lunga data. Siamo entusiasti di lavorare alla costruzione di un futuro che porterà sicuramente molti vantaggi e opportunità per la cooperazione tra Brasile e Germania", ha affermato il vicepresidente esecutivo della Camera Brasile-Germania di San Paolo, Thomas Timm. "C'è la possibilità di ottimizzare le risorse di Apex-Brasil con la partecipazione fisica e/o virtuale a fiere sovra-settoriali". (Res)