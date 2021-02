Business news: Argentina, produzione industriale a +4,9 per cento su anno a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Argentina è aumentata del 4,9 per cento su anno a dicembre secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del maggior incremento da febbraio del 2018, un dato che ridimensiona la contrazione complessiva del settore nel 2020 portandola a -7,6 per cento rispetto all'anno precedente come conseguenza dell'impatto della pandemia del Covid-19. A trainare la crescita dell'industria nel dodicesimo mese dell'anno è stato il settore automobilistico che registra un +33,9 per cento su anno, seguito da quello degli elettrodomestici ed apparecchi elettronici, con un +27,6 per cento, dai macchinari con un +17,9 per cento, dai minerali non metallici, con un +16,9 per cento, e dal settore chimico e della raffinazione del petrolio, con un +4,5 per cento. Ancora fuori dalla ripresa invece i settori alimentare (-6,5 per cento) e tessile (-1,8 per cento). Con questi dati ufficiali, l'industria manifatturiera ha registrato progressi in tre degli ultimi quattro mesi. (Res)