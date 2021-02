Usa: è morto a 100 anni l'ex presidente di Stato Schultz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa, George P. Schultz, è morto il 6 febbraio in California all'età di 100 anni. Lo ha riferito la Hoover Institution presso la Stanford University, think tank di cui Schultz è stato membro per 30 anni sino alla sua morte. Nel corso della sua carriera, Schultz è stato segretario di Stato tra il 1982 e il 1989, sotto la presidenza di Ronald Reagan, ed ha servito sotto tre amministrazioni presidenziali, contribuendo a dar forma alla politica estera ed economica degli Stati Uniti alla fine del XIX secolo. Condoleezza Rice, a sua volta ex segretaria di Stato e direttrice della Hoover Institution, ha definito l'ex segretario di Stato "un grande statista americano e un vero patriota". A Schultz è riconosciuto un ruolo di primo piano nella conclusione della Guerra Fredda; nel corso della sua carriera, Schultz ha servito anche come segretario del Tesoro, del lavoro e direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio. (Nys)