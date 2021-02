Business news: Mercosur, governo Argentina incontra rappresentanti Ue, focus su accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi delle "sfide" legate all'Accordo commerciale tra Unione europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) è stata al centro della videoconferenza tenuta tra il segretario per le Relazioni economiche internazionali e capo negoziatore dell'Argentina, Jorge Neme, il rappresentante Ue a Buenos Aires, Aude Maio-Coliche, e gli ambasciatori degli stati membri. Il segretario Neme, riferisce una nota del ministero degli Esteri argentino, ha evidenziato nell'occasione come questioni centrali "l'approvazione di una dichiarazione sulla questione Falkland-Malvinas, la definizione degli elenchi delle denominazioni d'origine e l'impegno sullo sviluppo sostenibile". In questo senso, ha sottolineato Neme, "possiamo essere partner nella protezione dell'ambiente" in quanto "un maggiore sviluppo consentirà un miglioramento degli standard ambientali". Al termine di uno scambio di vedute definito come "costruttivo", conclude la nota, "i rappresentanti di entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di andare avanti durante questo semestre e risolvere le questioni in sospeso per finalizzare la firma dell'accordo". (Res)