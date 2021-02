Business news: Argentina, Ypf presenta seconda modifica a offerta ristrutturazione debito da 6,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato dell'Argentina, Yacimientos petroliferos federales (Ypf), ha rilanciato una nuova offerta di ristrutturazione sull'intero ammontare dei titoli emessi in divisa straniera equivalente a circa 6,6 miliardi di dollari. Si tratta della seconda ammenda alla prima proposta presentata l'8 gennaio scorso e che aveva raccolto una scarsa adesione da parte dei creditori. La nuova proposta presentata da Ypf, si legge in un documento diffuso alla stampa, include i particolare un miglioramento dell'offerta di scambio per i titoli in scadenza nel 2021 per un importo di un miliardo di dollari. Rispetto alla seconda ammenda, la nuova offerta prevede l'emissione di nuove obbligazioni con scadenza nel 2026 per 824 milioni di dollari ed il pagamento in contanti di 283 milioni di dollari equivalenti agli interessi maturati sui titoli oggetti dello scambio. (Res)