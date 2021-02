Business news: Brasile, investimenti italiani nel paese, l'esperienza e la tradizione sostenibile di Illy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della fondazione Ernesto Illy, legata allo storico marchio di caffè italiano, Anna Illy, ha descritto la parabola della presenza in Brasile dell'impresa italiana nel corso di oltre 40 anni. "Il nostro legame con il Brasile è profondo. Primo paese per produzione e secondo paese per consumo, è dove produciamo un brand di eccellenza senza l'utilizzo della qualità robusta che contiene molta caffeina", ha detto Illy nell'ambito dell'incontro digitale promosso da Vento&Associati dal titolo Brasile, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione - Quali opportunità per gli investitori italiani all'indomani della pandemia, sulla piattaforma Zoom. Ricordando le mosse dell'impresa in Brasile, Illy ha offerto interessanti spunti per imprenditori che vogliano affacciarsi al difficile quanto stimolante mercato. "Negli anni '80 abbiamo avuto problemi a comprare caffè in Brasile, perché era visto come commodity, quindi la produzione era gestita da cooperative che acquistavano dai vari produttori e poi mescolavano le qualità per avere lotti omogenei di media qualità, così che chi come noi cercava prodotti specifici e di qualità non li trovava", ha detto. "Nel 1990 mio fratello Riccardo decise di creare un premio per valorizzare le produzioni di qualità e questo ha segnato uno spartiacque tra il prima e il dopo", ha detto aggiungendo che Illy ha fatto del Brasile il centro di sviluppo della sostenibilità. "Abbiamo iniziato a comprare direttamente dai produttori pagando un sovrapprezzo per ringraziare per la qualità e lo sforzo. Per la prima volta, un compratore, mio padre, imparava il portoghese per parlare con i produttori ed esporre le nostre esigenze. Nel 1994 abbiamo poi costituito la Esperimental Agricola do Brasil per fare ricerca sul campo. Siamo così passati definitivamente da qualità a qualità sostenibile", ha concluso. (Res)