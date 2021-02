Russia: Borrell, Mosca non vuole cogliere opportunità di dialogo più costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe non hanno voluto cogliere l'opportunità per avere un dialogo più costruttivo con l'Ue: tutto ciò "è deplorevole e dovremo trarne le conseguenze. Lo ha scritto sul suo blog l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, appena rientrato da una visita in Russia. "Una conferenza stampa organizzata in modo aggressivo e l'espulsione di tre diplomatici dell'Ue durante la mia visita indicano che le autorità russe non volevano cogliere questa opportunità per avere un dialogo più costruttivo con l'Ue", ha scritto Borrell in un post sul suo blog. "Sebbene non sia del tutto inaspettato, ciò è deplorevole, oserei dire, anche da una prospettiva strategica russa. In quanto Ue, dovremo trarne le conseguenze, riflettere attentamente sulla direzione che vogliamo dare alle nostre relazioni con la Russia e procedere in modo unitario con determinazione", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (segue) (Beb)