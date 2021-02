Business news: Brasile, paese registra saldo positivo di 2,3 milioni di aziende aperte nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020 in Brasile sono state aperte 3.359.000 di attività imprenditoriali, mentre ne sono state chiuse 1.044.000. Il paese ha dunque registrato un saldo positivo di 2.315.000 di nuove imprese avviate nel periodo. Lo riferisce il ministero dell'Economia in occasione della pubblicazione della mappa delle imprese. Secondo i dati raccolti dallo strumento del ministero il numero di società aperte lo scorso anno ha rappresentato il valore più alto dall'inizio della serie storica, nel 2010. "I dati dimostrano l'impegno di enti federali, statali e municipali nell'attuazione di miglioramenti per rendere più dinamico il contesto imprenditoriale nel paese, tanto che lo scorso anno i tempi per l'analisi delle richieste di apertura di nuove attività si sono notevolmente ridotti", ha informato il ministero dell'Economia nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte i sottosegretari Gleisson Rubin, Luis Felipe Monteiro, André Santa Cruz e Antonia Tallarida. (Res)